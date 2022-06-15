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Nokia G11 Plus на Unisoc T606 с 4 ГБ памяти обнаружился в базе Geekbench
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Несколько месяцев назад Nokia представила смартфон Nokia G11. Скоро может состояться релиз более продвинутой версии этого устройства. Модель Plus нашли в базе данных бенчмарка Geekbench с описанием основных характеристик. Среди них 8-ядерный процессор и последняя на данный момент версия Android. 

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Nokia G11 Plus работает на чипе Unisoc, как и остальные представители линейки G. Тактовая частота процессора составляет 1,61 ГГц, графический процессор Mali G57. В результате можно предположить, что речь идёт о процессоре Unisoc T606. Объём оперативной памяти равен 4 ГБ, хотя могут быть и другие конфигурации.

Nokia пока официально не подтверждала никаких сведений об этом устройстве. Скорее всего это будет аппарат начальной ценовой категории, как Nokia G11.

Nokia G11 обладает экраном IPS LCD размером 6,5 дюйма с вырезом. Разрешение у него 720 х 1600 пикселей, соотношение сторон 20:9, частота 90 Гц и частота дискретизации касания 180 Гц. Здесь применяется процессор Unisoc T606 и память 3 ГБ, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #nokia
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