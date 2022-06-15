Бюджетный аппарат уже скоро поступит в продажу

Несколько месяцев назад Nokia представила смартфон Nokia G11. Скоро может состояться релиз более продвинутой версии этого устройства. Модель Plus нашли в базе данных бенчмарка Geekbench с описанием основных характеристик. Среди них 8-ядерный процессор и последняя на данный момент версия Android.

реклама

Nokia G11 Plus работает на чипе Unisoc, как и остальные представители линейки G. Тактовая частота процессора составляет 1,61 ГГц, графический процессор Mali G57. В результате можно предположить, что речь идёт о процессоре Unisoc T606. Объём оперативной памяти равен 4 ГБ, хотя могут быть и другие конфигурации.

Nokia пока официально не подтверждала никаких сведений об этом устройстве. Скорее всего это будет аппарат начальной ценовой категории, как Nokia G11.

Nokia G11 обладает экраном IPS LCD размером 6,5 дюйма с вырезом. Разрешение у него 720 х 1600 пикселей, соотношение сторон 20:9, частота 90 Гц и частота дискретизации касания 180 Гц. Здесь применяется процессор Unisoc T606 и память 3 ГБ, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming



