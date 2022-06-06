На айфонах появятся новые виджеты экрана блокировки, изменённые уведомления и многое другое

В преддверии релиза осенью на стартовавшей в понедельник конференции WWDC 2022 компания Apple объявила о ряде интересных новшеств операционной системы iOS 16. Одним из главных изменений стал экран блокировки с различными настройками и шаблонами. Будут шаблоны с возможностью выбирать шрифты и цвета, а также виджеты. Всё это станет вашим без необходимости разблокировать аппарат. Обои можно будет выбирать из ряда категорий, включая динамические с изменениями в зависимости от времени суток или погоды.

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Переработаны уведомления, которые отныне сворачиваются снизу экрана. Live Activity помогут отслеживать текущие события и встречи, вроде результатов спортивных игр в режиме реального времени или поездки на такси Uber.

Режим фокусировки iOS 16 тоже обновили. Он лучше работает с новым экраном блокировки, позволяя использовать виджеты или объёкты вроде списков дел. iOS 16 позволит редактировать тексты даже отправленных сообщений, диктовать сообщения голосом или полностью отзывать их в случае случайной отправки.

В приложение Wallet добавлена функция «Оплатить позже». Она даст возможность разбить покупки в Apple Pay на несколько платежей без комиссий за просрочку платежа и дополнительных процентов. В iCloud Apple добавлена поддержка общих библиотек фотографий, чтобы проще синхронизировать альбомы с друзьями и семьей. Функция «Проверка безопасности» упростит обращение за помощью в потенциально опасных ситуациях. Приложение «Кошелёк» сможет обмениваться сохранёнными идентификаторами, показывая только необходимую информацию.

В приложении «Почта» есть возможность отправлять электронные письма по расписанию. Как и Gmail, «Почта» подскажет, если вы забудете важное вложение. Благодаря улучшенным алгоритмам поиска проще будет находить старые письма и контакты. В Safari добавлены общие группы вкладок с возможностью отправлять их друзьям и родственникам.

В Apple Maps появилась возможность создавать маршруты с несколькими остановками. К одной поездке можно добавить до 15 остановок, вручную или голосом. Позже в этом году Apple CarPlay получит обновлённый интерфейс с настраиваемыми меню и улучшенную интеграцию с приложениями «Музыка» и «Погода».

iOS 16 позволит использовать камеры iPhone для создания персонализированного аудиопрофиля. Функция «Семейный доступ» упростит настройку аккаунтов с защитой, ограничениями времени активности экрана и родительским контролем, пишет Engadget.

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