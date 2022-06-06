На днях стало известно, что Intel добавляет поддержку ПО будущих чипов Meteor Lake. Нетрудно сделать вывод, что сокет для процессоров на материнских платах и прочие сопутствующие моделям Meteor Lake компоненты тоже уже разрабатываются. Теперь говорится о том, что Intel готовит сокет для чипов Meteor Lake-S 14-го поколения и Arrow Lake-S 15-го. Этот сокет называется LGA1815, что скорее всего показывает число контактов.
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Как можно увидеть на приведённом изображении, размер LGA1851 такой же, как у нынешнего LGA1700. Остаётся наблюдать за тем, как Intel решит проблемы с изгибом процессора, существующие на платах с сокетом LGA1700.
Несколькими днями ранее на YouTube известный блогер Moore's Law Is Dead предположил, что сокетом под Meteor Lake-S станет LGA2551. Однако, настолько большое увеличение числа контактов на фоне LGA1700 кажется не настолько реалистичным, как в случае с LGA1851.
И всё же, число 2551 тоже может оказаться реальным. Оно упомянуто в предполагаемой документации для процессоров 14-го и 15-го поколений. Быть может, это будет сокет BGA2551 для мобильных ПК, пишет Neowin.