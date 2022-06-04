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Международный релиз смартфона Poco C40 с батареей 6000 мАч запланирован на 16 июня
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В этом году бренд Poco выпустил на рынок смартфонов несколько моделей, таких как Poco F4 GT, Poco X4 Pro 5G и Poco M4 5G. Всё это отличные аппараты, но не всем они по карману.

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Скоро такое положение дел изменится и в продажу поступит более дешёвый смартфон Poco C40. В Твиттере в официальном аккаунте Poco Global сказано, что этот аппарат будет официально представлен для всего мира 16 июня в рамках онлайн-мероприятия.

Poco C40 получит эксклюзивный дизайн и несколько цветовых вариантов, в том числе жёлтый. На самом деле смартфон весьма похож на Redmi 10C начала года и на модель Redmi 10.

Ожидаётся аккумулятор 6000 мАч, что станет рекордом для этого производителя. Ещё будет экран 6,71 дюйма, тоже максимально большой. Сзади находится емкостной сканер отпечатков, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #poco
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