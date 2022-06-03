Аппарат для дела, а не для игр

Компания AGM представила смартфон AGM Glory G1S с мощным тепловизором. Этот защищённый аппарат способен снимать с разрешением 256 х 182 и частотой 25 кадров/с. Ранее были представлены модели AGM Glory и Glory Pro. Первый умеет работать в экстремальных погодных условиях и у него самый большой динамик среди смартфонов. Второй получил улучшенный тепловизор.

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Glory G1S станет отличным устройством для профессионального применения в сложных условиях. Он работает на процессоре Snapdragon 480 с памятью 8/128 ГБ, есть поддержка карт памяти до 512 ГБ. Доступна инфракрасная камера ночного видения 20 Мп и основная камера 48 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч, что позволяет работать более 24 часов даже с включенной камерой. Используются стандарты защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H.

AGM Glory G1S стал легче предшественника, у него экран 6,53 дюйма с разрешением 1080 х 2340 пикселей. Поддерживается стандарт связи 5G. Стоимость в США составляет $699 и только там он пока продаётся, пишет Gizmochina.

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