Характеристики у него будут передовые по меркам нынешнего года

Компания OnePlus в этом году не стала выпускать стандартный вариант смартфона OnePlus 10, а предложила вместо него версию OnePlus 10 Pro. Некоторые считали, что появится ещё и OnePlus 10 Ultra. Теперь есть вероятность, что на самом деле ожидается анонс модели OnePlus 10T 5G.

реклама

Об этом в Твиттере написал инсайдер Макс Джамбор. По его словам, OnePlus готовит последний для себя флагманский смартфон нынешнего года. В комментариях к этому твиту он написал, что OnePlus 10 Ultra не будет.

OnePlus 10T на самом деле может быть тем самым Ultra, только получившим иное название. Можно рассчитывать на использование в нём премиального процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1 и проводную зарядку мощностью 150 Вт. Также здесь должен быть экран AMOLED FHD+ размером 6,7 дюйма, основная задняя камера 50 Мп и аккумулятор 4800 мАч. В работе над камерами принимает участие бренд Hasselblad.

Под стать другим характеристикам будут и современные стандарты памяти LPDDR5 и UFS 3.1. Скорее всего, корпус будет представлять собой сочетание металла и стекла, считают на Gizmochina.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU



