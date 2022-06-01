Компания OnePlus в этом году не стала выпускать стандартный вариант смартфона OnePlus 10, а предложила вместо него версию OnePlus 10 Pro. Некоторые считали, что появится ещё и OnePlus 10 Ultra. Теперь есть вероятность, что на самом деле ожидается анонс модели OnePlus 10T 5G.
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Об этом в Твиттере написал инсайдер Макс Джамбор. По его словам, OnePlus готовит последний для себя флагманский смартфон нынешнего года. В комментариях к этому твиту он написал, что OnePlus 10 Ultra не будет.
OnePlus 10T на самом деле может быть тем самым Ultra, только получившим иное название. Можно рассчитывать на использование в нём премиального процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1 и проводную зарядку мощностью 150 Вт. Также здесь должен быть экран AMOLED FHD+ размером 6,7 дюйма, основная задняя камера 50 Мп и аккумулятор 4800 мАч. В работе над камерами принимает участие бренд Hasselblad.
Под стать другим характеристикам будут и современные стандарты памяти LPDDR5 и UFS 3.1. Скорее всего, корпус будет представлять собой сочетание металла и стекла, считают на Gizmochina.