В Китае в эти выходные состоялся анонс смартфона Vivo Y33e 5G. В марте там же состоялся анонс версии аппарата Y33s 5G в Китае.
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Новая модель обладает экраном LCD с диагональю 6,51 дюйма. На нём есть вырез под камеру, соотношение 20:9, разрешение 720 х 1600, частота 60 Гц и отношение площади экрана к корпусу 88,99%. Разрешение передней камеры равно 8 Мп.
Основная камера сзади имеет скромное разрешение 13 Мп. Рядом находится камера макро 2 Мп. Поддерживается режим портретной съёмки, ночной, интервальная съемка и другие. Установлена Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean сверху.
Аппарат работает на чипе Dimensity 700, у него 4 ГБ памяти и постоянной памяти 128 ГБ с поддержкой карт microSD. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, зарядка мощностью 10 Вт. Сбоку на корпусе есть сканер отпечатков. Также доступны отсек для двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C и разъём 3,5 мм.
Vivo Y33e 5G начнут продавать в июне в единственной версии, стоимость которой составит 1299 юаней. Доступны синий и чёрный цветовые варианты, пишет Gizmochina.