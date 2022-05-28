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Samsung Galaxy A13 5G на Dimensity 700 в Европе выйдет в двух новых цветовых вариантах
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От компании Samsung в ближайшее время в Европе ждут анонса очередного смартфона начальной ценовой категории с поддержкой 5G. Аппарат под названием Galaxy A13 5G ранее уже поступил в продажу в США. В Европе этот смартфон будет предложен в двух новых цветовых вариантах.

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Инсайдер опубликовал изображения Galaxy A13 5G, где можно увидеть три цвета корпуса. В США смартфон продают чёрным и зелёным. В Европе цвета будут чёрный, синий и белый.

Galaxy A13 5G получил экран LCD размером 6,5 дюйма с разрешением 1600 х 720 пикселей с частотой 90 Гц и вырезом Infinity-V. Внутри корпуса располагается процессор MediaTek Dimensity 700, объём памяти составляет 4 ГБ, хранилище 64 ГБ. В Европе последнее значение может быть увеличено до 128 ГБ. При этом есть поддержка карт памяти microSD и стандарта связи NFC.

Сзади находятся три камеры с основной с разрешением 50 Мп, камерой макро 2 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 5 Мп.

Ещё есть сканер отпечатков сбоку, один динамик, разъём 3,5 мм и аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 15 Вт. Среди стандартов связи доступны 5G ниже 6 ГГц, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и порт USB Type-C, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #samsung
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