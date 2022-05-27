Анонсированы аппараты будут в понедельник, 30 мая

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

Необычная RTX 3080 все еще за 104тр

Необычная RTX 3080 все еще за 104тр

Недолго осталось ждать появления новой линейки смартфонов Honor 70. Пока же один из них обнаружился в бенчмарке GeekBench, благодаря чему стали известны некоторые характеристики.

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Речь идёт о модели Honor 70 Pro+ с номером HPB-AN00. В одноядерном тестировании результат составил 649 баллов, в многоядерном 2661 балл. Используется 8-ядерный процессор MediaTek с максимальной частотой 3,05 ГГц и графический процессор Mali G710 MC10.

Можно высказать предположение, что такие результаты даёт процессор Dimensity 9000. Ещё известно об объёме оперативной памяти в 12 ГБ и операционной системе Android 12. Ранее поступала информация о смартфоне Honor 70 Pro с модельным номером SDY-AN00 в базе данных Geekbench с процессором Dimensity 8000.

Аппараты будут анонсированы 30 мая в Китае, пишет Gizmochina.

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