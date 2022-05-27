Vivo начинает продавать аппараты средней ценовой категории

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

Необычная RTX 3080 все еще за 104тр

Необычная RTX 3080 все еще за 104тр

19 мая в Китае состоялся анонс линейки смартфонов Vivo. Там были две модели под названиями Vivo S15 и S15 Pro. Тогда же в стране начали приниматься заказы на них. В пятницу аппараты стали доступны для приобретения.

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Vivo S15 Pro предлагается в конфигурациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Их стоимость 2699 юаней, 2999 юаней и 3299 юаней соответственно. Есть синий, золотой и чёрный цвета, пишет Gizmochina.

Vivo S15 выпускается в версиях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ по цене 3399 юаней и 3699 юаней соответственно. Цвета здесь синий и чёрный.

Vivo S15 получил панель AMOLED 6,62 дюйма FHD+ 120 Гц, Snapdragon 870, памятью LPDDR4x, хранилищем UFS 3.1 и батарею 4500 мАч с зарядкой 66 Вт. Разрешение камеры спереди 32 Мп, главная задняя 64 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп.

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У Vivo S15 Pro экран AMOLED 6,56 дюйма FHD+ 120 Гц, процессор Dimensity 8100, память LPDDR5, хранилище UFS 3.1 и аккумулятор 4500 мАч с зарядкой 80 Вт. Передняя камера 32 Мп, задняя 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 12 Мп и сенсор глубины 2 Мп. У обоих аппаратов сканер отпечатков в экране, Android 12 и оболочка OriginOS Ocean.