В пятницу компания Samsung без лишних слов анонсировала смартфон Galaxy M13. Это аппарат на смену прошлогоднему Galaxy M12. Его спецификации уже были объявлены, но того же нельзя сказать о цене.
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Galaxy M13 обладает корпусом размером 165,4 х 76,9 х 8,4 мм и весит примерно 192 г. Его обладателям предстоит смотреть на экран Infinity-V размером 6,6 дюйма с разрешением Full HD+. Также спереди находится камера 8 Мп, а разрешение основной задней камеры 50 Мп. Ещё есть камеры макро 2 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Поддерживается съёмка видео Full HD со частотой 30 кадров/с.
Работает всё это на процессоре Samsung Exynos 850, а объём памяти 4 ГБ. Объём хранилища на выбор 64/128 ГБ. Есть поддержка карт microSD, батарея 5000 мАч с зарядкой 15 Вт.
Установлена система Android 12 и оболочка One UI Core 4.1. Привычно для устройств Samsung имеется система защиты Samsung Knox. В кнопке питания на правой стороне корпуса находится сканер отпечатков. Среди других характеристик 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, возможность поставить две SIM-карты, GPS, NFC, порт USB-C и разъём 3,5 мм.
Аппарат в недалёком будущем начнут продавать в Европе. Предлагаются тёмно-зелёный, оранжево-медный и светло-голубой цвета, пишет Gizmochina.