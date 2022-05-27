В пятницу состоялся анонс смартфона Oppo A57, который кое в чём отличается от представленного месяцем ранее в Китае аппарата Oppo A57 5G. В данном случае речь идёт о модели с поддержкой только стандарта связи 4G LTE. Это бюджетный смартфон с экраном формата HD+, двумя камерами сзади и аккумулятором 5000 мАч. Мощность зарядки составляет 33 Вт.
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Размер экрана с вырезом под камеру равен 6,56 дюйма. Это панель LCD с разрешением 720 х 1612 пикселей. Поддерживается лицевая разблокировка и сканер отпечатков пальцев сбоку.
Используется процессор MediaTek Helio G35, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилище. Установлена система Android 12 и программная оболочка ColorOS 12.1. Хранилище можно расширить картой памяти microSD.
Разрешение передней камеры 8 Мп. Сзади находится основная камера 13 Мп, сенсор глубины 2 Мп и светодиодная вспышка.
Среди вариантов подключения представлены двойной 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C и разъем 3,5 мм. Размеры корпуса 163,74 х 75,03 х 7,99 мм, вес около 187 г.
Цена Oppo A57 в Таиланде составляет примерно $161. Доступны зелёный и чёрный цветовые варианты, пишет Gizmochina.