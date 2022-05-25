Ранее в этом году компания Vivo представила смартфоны средней ценовой категории V23 5G. В состав линейки вошла обычная версия и V23 5G Pro. Теперь готовится к анонсу модель V25 Pro 5G.
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Свидетельством этому является появление данного устройства в базе данных организации сертификации IMEI. Аппарат фигурирует под номером V2158 и названием Vivo V25 Pro 5G. Показаны три конфигурации: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Другие сведения на данный момент отсутствуют.
Прошлая модель V23 Pro 5G обладает экраном AMOLED с изгибом по краям с диагональю 6,56 дюйма, разрешением FHD+ и частотой 90 Гц, поддержкой HDR10+ и сканером отпечатков. Спереди две камеры с основной 50 Мп и сверхширокоугольной 8 Мп. Сзади основная камера 108 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и сенсор глубины 2 Мп.
Всё это работает на чипе Dimensity 1200 от батареи 4300 мАч с зарядкой 44 Вт. Установлена оболочка FunTouch OS 12 на Android 12, толщина устройства 7,36 мм, напоминает Gizmochina.