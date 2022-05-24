Названы и другие новшества последней системы от Microsoft

В прошлом октябре Android-приложения для Windows 11 попали в программу предварительного тестирования. Спустя нескольких месяцев они стали доступны в системе, но только в США. Сегодня Microsoft объявила о расширении доступности на большее количество стран.

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Теперь Android-приложения в Windows 11 смогут установить во Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании. Microsoft не назвала конкретных сроков, но обещает доступ до конца года. Предварительная версия магазина Amazon Appstore тоже будет становиться доступной всё шире. Однако, на появление магазина Google Play пока рассчитывать не приходится.

Microsoft поведала об успехах своего магазина приложений. В первом квартале количество новых приложений и игр выросло на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ещё Microsoft рассказала о новых методах повышения обнаруживаемости приложений в Windows 11. Windows Search показывает результаты поиска из Microsoft Store и позволяет устанавливать приложения. В Microsoft считают, что это и станет главным путём приобретения приложений.

Ещё Microsoft тестирует возможность восстановления приложений на устройствах при переходе между ПК. Если вы купили новый компьютер, можно будет перенести установленные на старом приложения из магазина. Две эти возможности скоро появятся в тестовых сборках.

Разработчики получат всплывающие окна и иконки приложений, чтобы сделать приложения более заметными на сайтах. В следующие несколько месяцев они смогут проводить рекламные кампании в Microsoft Store с помощью нового продукта Microsoft Store Ads.

Больше нет списка ожидания для публикации приложений Win32 в магазине. Отныне любой разработчик может опубликовать пакет Win32 в Microsoft Store и воспользоваться новыми функциями, такими как автоматизация отправки через конвейер CI/CD GitHub Actions или Rest API, тестирование видимости приложения, просмотр телеметрии приложения и непосредственное реагирование на отзывы пользователей.

Разработчики прогрессивных веб-приложений (PWA) получили PWA Starter, PWA Studio и поддержку Meta Quest. Microsoft обещает и в будущем улучшать магазин как для пользователей, так и для разработчиков, пишет Neowin.

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