Их смогут создавать сторонние разработчики

В этом году Microsoft начнёт допускать сторонних разработчиков до создания собственных виджетов в Windows 11. Об этом было сказано на конференции разработчиков Build 2022. Можно будет создавать виджеты для приложений Win32 и PWA в Windows 11 на платформе Adaptive Cards, рассказал директор по продуктам Windows and Devices Панос Панай.

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Виджеты входят в состав Windows 11, хотя контент берётся из тех же источников, которые Microsoft размещает на странице новой вкладки в браузере Edge, в старой панели новостей и в ленте «Новости и интересы» в Windows 10. Сейчас виджеты представляют собой настраиваемую пользователем коллекцию новостей, погоды, курсов акций и фотографий из OneDrive.

В виджетах пока нет стороннего контента, которым Microsoft не управляет. Нет сообщений из аккаунта пользователя в социальных сетях, уведомлений или сообщений из Slack, Teams, Skype и WhatsApp, RSS-каналов и т.д. Вскоре это может измениться. Если разработчики сделают этот контент доступным через приложения Win32 или PWA, он должен показываться и в виджетах.

Это открывает двери перед множеством сторонних приложений. Прогрессивное веб-приложение представляет собой веб-страницу, которую можно сохранить в меню «Пуск» как специальное приложение. Если открыть Outlook.com в Edge, можно использовать меню с многоточием в правом верхнем углу, перейти к «Приложениям» и задействовать команду «Установить Outlook (PWA)» для создания приложения.

Адаптивные карты представляют собой «небольшие фрагменты пользовательского интерфейса», которые можно адаптировать к окружению. Осталось понять, зачем разработчикам направлять контент в Windows 11 вместо собственных сайтов, где его можно монетизировать рекламой.

Эти виджеты не связаны с плавающей панелью поиска из недавней сборки Windows 11. Они появятся на доске виджетов, доступ к которой есть слева на панели задач. Они не похожи на виджеты в Windows 7 и Windows Vista, напоминает PCWorld.

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