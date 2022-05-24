Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Виджеты Windows 11 скоро могут стать разнообразнее и популярнее
Их смогут создавать сторонние разработчики
анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti идет к 60 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

В этом году Microsoft начнёт допускать сторонних разработчиков до создания собственных виджетов в Windows 11. Об этом было сказано на конференции разработчиков Build 2022. Можно будет создавать виджеты для приложений Win32 и PWA в Windows 11 на платформе Adaptive Cards, рассказал директор по продуктам Windows and Devices Панос Панай.

реклама

Виджеты входят в состав Windows 11, хотя контент берётся из тех же источников, которые Microsoft размещает на странице новой вкладки в браузере Edge, в старой панели новостей и в ленте «Новости и интересы» в Windows 10. Сейчас виджеты представляют собой настраиваемую пользователем коллекцию новостей, погоды, курсов акций и фотографий из OneDrive.

В виджетах пока нет стороннего контента, которым Microsoft не управляет. Нет сообщений из аккаунта пользователя в социальных сетях, уведомлений или сообщений из Slack, Teams, Skype и WhatsApp, RSS-каналов и т.д. Вскоре это может измениться. Если разработчики сделают этот контент доступным через приложения Win32 или PWA, он должен показываться и в виджетах.

Это открывает двери перед множеством сторонних приложений. Прогрессивное веб-приложение представляет собой веб-страницу, которую можно сохранить в меню «Пуск» как специальное приложение. Если открыть Outlook.com в Edge, можно использовать меню с многоточием в правом верхнем углу, перейти к «Приложениям» и задействовать команду «Установить Outlook (PWA)» для создания приложения.

Адаптивные карты представляют собой  «небольшие фрагменты пользовательского интерфейса», которые можно адаптировать к окружению. Осталось понять, зачем разработчикам направлять контент в Windows 11 вместо собственных сайтов, где его можно монетизировать рекламой.

Эти виджеты не связаны с плавающей панелью поиска из недавней сборки Windows 11. Они появятся на доске виджетов, доступ к которой есть слева на панели задач. Они не похожи на виджеты в Windows 7 и Windows Vista, напоминает PCWorld.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#windows 11
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft обещает не заставлять пользователей Windows 10 переходить на новую Windows 11
Windows 11 готова к широкому развёртыванию
Android-приложения на Windows 11 появятся ещё в пяти странах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
11
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
187
Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
15
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
4
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPС, до 170 Вт
26
10 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную прошивку MIUI 13
+
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
10
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6650XT и RX 6750XT уже в продаже в РФ - дешевле, чем 6600XT и 6700XT
11
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
2
AMD, вероятно, покажет первые материнские платы AM5 X670 и B650 на выставке Computex 2022
+
Нейросеть научили генерировать "пацанские цитаты"
4
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
76
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
114
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Бюджетные игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 30%
6
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице – GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 200 000 рублей
15
Samsung представит мониторы Odyssey Neo G7 и G4 на выставке Computex 2022
2
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
ЦБ "Интерфаксу": мы не продавали валюту, чтобы искусственно сдерживать курс рубля
16

Популярные статьи

10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
41
Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
8
Несколько способов заработка в интернете в 2022
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
33
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
13

Сейчас обсуждают

lakoros
22:58
123 довольно старый магазин, вот тебе KNS https://www.kns.ru/product/kuler-arctic-p12-value-pack-black-acfan00135a/ rdtqr https://quke.ru/shop/UID_110605__arctic_p12_value_pack_acfan00135a.html озон 1...
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
wolfire
22:55
не знаю я вырос на боевиках 90 00 80 и с ними и остался, и ещё старые фильмы нравится смотреть, а после 2010 с приходом обамы что кино что игровая индустрия стала скатываться изредка выдавая интересны...
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
Pavelshakh
22:51
Значит откручены были ремни. Всё равно на убой по лесу и огородам была и в объезд дорог общего "ползанья"
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Pavelshakh
22:48
чуть больше посмотрел, достойный маркет. половина товара нет фото, половина не в наличии. везде магаз авторизованный реселлер.... Ох...как же это жестко под вечер такое видеть
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Inqizitor
22:48
Тебе какое дело, за какие деньги. Пойди по курсу 58 баксы в обменке купи лучше.
Microsoft будет продавать в Украине игровые приставки Xbox Series X|S с поддержкой украинского языка
Inqizitor
22:47
Я не понял, а зачем? Кто на мове играть будет, если на русском нормальном все игры есть, а если нет - лучше на английском, а не на мове. С другой стороны приставки - свой уникальный мир, может они и б...
Microsoft будет продавать в Украине игровые приставки Xbox Series X|S с поддержкой украинского языка
Zhuge Liang
22:46
"всё те же имперские замашки" именно у нас (РФ) )))
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
Pavelshakh
22:45
И конечно же непонятно что за магаз, непонятно где. Даже информации про гарантийные сроки нет. Я конечно мазохист немного, но не до такой степени
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Inqizitor
22:40
Тайвань сейчас независимое государство, с какого перепуга Китай к ним лезет? Китайцы мочили племена гаошань в 13 веке и оккупировали чужое, потом португальцы отбили Формозу, потом туда перебрался Чан ...
США срочно скупают редкоземельные металлы на фоне опасений конфликта с Китаем
Каа
22:39
Плохо, видать, разбирал)) Передние ремни там были всегда, а задние не стояли на внутреннем рынке, НО монтажные отверстия были на всех кузовах. Экспортные всегда комплектовались всеми ремнями и даже ва...
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем