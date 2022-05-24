Ждать его появления остаётся пару месяцев

Мода на смартфоны с причудливыми камерами возвращается. В понедельник Xiaomi и Leica объявили о совместной работе над следующим флагманским смартфоном, скорее всего Xiaomi 12 Ultra. Качество фотографий у него должно быть на уровне цифровых зеркальных фотоаппаратов. Теперь Motorola опубликовала тизер, где в одном из будущих смартфонов обещает камеру с разрешением 200 Мп. Два тизера были размещены на китайском сайте Weibo.

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Первый тизер от генерального директора компании Lenovo намекнул на гибкий смартфон на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Им может быть давно ожидаемый аппарат Razr 3. Компания это ещё не подтвердила, но ждать может оставаться несколько месяцев.

Другой тизер пришёл из одного из официальных аккаунтов бренда и показал наличие камеры 200 Мп. Этот смартфон ожидается в июле. Судя по всему, там будет процессор Snapdragon 8+ Gen 1, экран OLED 6,67 дюйма с частотой 144 Гц и зарядка 125 Вт, пишет Neowin.

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