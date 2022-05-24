Он может стать конкурентом для Redmi Note 11T Pro 512 ГБ

В марте компания Realme анонсировала в Китае смартфон Realme GT Neo 3 в версиях с зарядкой 80 Вт и 150 Вт. Второй из них имел две конфигурации. Теперь 26 мая Realme проведёт в Китае презентацию. Там будут представлены устройства Realme Pad X 5G и Power Bank 3 Pro Naruto Edition, а также разновидность смартфона GT Neo 3 на 512 ГБ.

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GT Neo 3 150 Вт сейчас предлагается в версиях 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по ценам 2599 юаней и 2799 юаней соответственно. Новая модель получит 12 ГБ памяти и цену 2999 юаней.

Во вторник в Китае будут анонсированы также смартфоны Redmi Note 11T. Модель Note 11T Pro+ станет первым смартфоном этого производителя под брендом Note с хранилищем 512 ГБ. Это аппарат на процессоре Dimensity 8100 с зарядкой мощностью 120 Вт. В итоге два этих смартфона будут бороться за внимание одних и тех же покупателей.

GT Neo 3 обладает экраном 6,7 дюйма AMOLED с частотой 120 Гц, памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.1 и аккумулятором 4500 мАч. У него три задние камеры с основной 50 Мп и передняя 16 Мп, пишет Gizmochina.

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