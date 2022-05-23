Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Часы Pixel Watch могут получить два процессора и много оперативной памяти
Их появления ждут в конце года
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3080 за 80 тр в Регарде

Считается, что в конце года будут представлены смарт-часы Google Pixel Watch на базе не самого современного процессора Samsung Exynos 9110. Теперь появились сведения, что на самом деле процессоров будет сразу два.

реклама

Предполагается, что сопроцессор будет не такой мощный, но более эффективный по сравнению с Exynos 9110. Скорее всего он будет отвечать за мониторинг медицинских показателей пользователей и некоторые другие функции. Это напоминает работу часов на Snapdragon Wear 4100+ с процессором.

Между двумя процессорами будет распределена не только вычислительная нагрузка. Сопроцессор будет расходовать меньше энергии, что увеличит автономность часов. Многое в этом плане зависит и от системы Wear OS.

Набор датчиков ожидается как в Fitbit Charge 5

Ещё говорится про рекордный для часов объём оперативной памяти. В Samsung Galaxy Watch 4 1,5 ГБ памяти, так что у часов Google будет больше.

Объём хранилища может быть 32 ГБ, как у Apple Watch Series 7, и в два раза больше по сравнению с Galaxy. Это позволит среди прочего локально хранить больше аудиофайлов, пишет Nextpit.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #смарт-часы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Состоялся международный анонс смарт-часов Huawei Watch GT 3 Pro с ЭКГ и 100 режимами активности
The Wall Street Journal: Google вывозит сотрудников из России
Google закрывает офис в РФ и увольняет сотрудников – стоит ли ждать закрытия популярных сервисов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
132
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
169
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
16
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
37
Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
7
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
+
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
29
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
48
AMD, вероятно, покажет первые материнские платы AM5 X670 и B650 на выставке Computex 2022
+
Покупка видеокарты после майнинга на Авито - разбираемся, на что обращать внимание
13
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
3
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPС, до 170 Вт
23
Выход первого дополнения для стратегии The Riftbreaker отложили до июля
+
EA удалит режим Прорыв в Battlefield 2042 на 128 человек на всех платформах
4
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
113
Процессор Ryzen 9 7950Х сможет разгоняться до 5.4 ГГц и получит функцию автоматического буста ОЗУ
13
Samsung представит мониторы Odyssey Neo G7 и G4 на выставке Computex 2022
2
В США RX 6900 XT продают на $200 ниже рекомендованной цены
11
Бюджетные игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 30%
7
Вампирский боевик V Rising ожидаемо стартовал с первого места в недельном чарте продаж Steam
5

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
77
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
58
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
26
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
27
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
19:30
Никак не относится. Именно поэтому она тут и напечатана.
Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине
Serezhka
19:29
Название сказочного города - Звездобольск.
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Serezhka
19:27
Ещё и без волосатой руки папы. ;)
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Владимир Яковлев
19:27
Гарантия от 2 до 3 лет. Ненавижу наших алчных барыг!!!
Демоверсия шутера Trepang2, вдохновлённого оригинальным F.E.A.R., выйдет в следующем месяце
Владимир Яковлев
19:26
Иди в жопу со своим ГОВНОЛИНКОМ и ДНС!
Демоверсия шутера Trepang2, вдохновлённого оригинальным F.E.A.R., выйдет в следующем месяце
Serezhka
19:26
Послушай сюда, я работаю на крупном предприятии крупного холдинга далеко не последним начальником, заслужившим свою должность годами и опытом, даже не собираюсь тут хвастаться перед тобой сколько там ...
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
quid irrumabo
19:26
Продолжай подтверждать факт.)
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Леди Яга
19:25
Он больше 100к и жена больше 100к... Ахаха. Я наконец вспомнила что это за бред "Каждый может добиться всего чего пожелает. Просто скачайте симс" )))))))))))))))))))))
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Я против войны
19:25
Россиянам и белорусам достанутся скины танков с значимой символикой Z O V
Wargaming не хотят давать доступ к 3D-стилям для игроков из России и Беларуси
Михаил Авраменко
19:23
А зачем польскому пану платить какому-то рабу злотыми? Нехай за еду работает.
ЦБ "Интерфаксу": мы не продавали валюту, чтобы искусственно сдерживать курс рубля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем