Их появления ждут в конце года

Считается, что в конце года будут представлены смарт-часы Google Pixel Watch на базе не самого современного процессора Samsung Exynos 9110. Теперь появились сведения, что на самом деле процессоров будет сразу два.

реклама

Предполагается, что сопроцессор будет не такой мощный, но более эффективный по сравнению с Exynos 9110. Скорее всего он будет отвечать за мониторинг медицинских показателей пользователей и некоторые другие функции. Это напоминает работу часов на Snapdragon Wear 4100+ с процессором.

Между двумя процессорами будет распределена не только вычислительная нагрузка. Сопроцессор будет расходовать меньше энергии, что увеличит автономность часов. Многое в этом плане зависит и от системы Wear OS.

Набор датчиков ожидается как в Fitbit Charge 5

Ещё говорится про рекордный для часов объём оперативной памяти. В Samsung Galaxy Watch 4 1,5 ГБ памяти, так что у часов Google будет больше.

Объём хранилища может быть 32 ГБ, как у Apple Watch Series 7, и в два раза больше по сравнению с Galaxy. Это позволит среди прочего локально хранить больше аудиофайлов, пишет Nextpit.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке



