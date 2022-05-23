Считается, что в конце года будут представлены смарт-часы Google Pixel Watch на базе не самого современного процессора Samsung Exynos 9110. Теперь появились сведения, что на самом деле процессоров будет сразу два.
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Предполагается, что сопроцессор будет не такой мощный, но более эффективный по сравнению с Exynos 9110. Скорее всего он будет отвечать за мониторинг медицинских показателей пользователей и некоторые другие функции. Это напоминает работу часов на Snapdragon Wear 4100+ с процессором.
Между двумя процессорами будет распределена не только вычислительная нагрузка. Сопроцессор будет расходовать меньше энергии, что увеличит автономность часов. Многое в этом плане зависит и от системы Wear OS.
Ещё говорится про рекордный для часов объём оперативной памяти. В Samsung Galaxy Watch 4 1,5 ГБ памяти, так что у часов Google будет больше.
Объём хранилища может быть 32 ГБ, как у Apple Watch Series 7, и в два раза больше по сравнению с Galaxy. Это позволит среди прочего локально хранить больше аудиофайлов, пишет Nextpit.