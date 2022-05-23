При этом свою криптовалюту ЕЦБ сделать планирует

Сейчас не лучшее время для мира криптовалют. Падение курсов и общей капитализации рынка почти на триллион долларов пошатнуло веру в цифровые активы. Многие публичные люди высказываются нелицеприятно в их сторону. На этот раз автором критики стала президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. По её словам, криптовалюта ни на чём не основана и ничего не стоит.

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Это было сказано в выступлении по голландскому телевидению. «Я всегда говорила, что криптоактивы очень спекулятивные и рискованные. По моему скромному мнению, они ничего не стоят. Они ни на чём не основаны, у них нет базовых активов для поддержки».

Криптовалюта сейчас переживает кризис. Крах стейблкоина Terra и её монеты Luna в начале этого мая привели к снижению курса всех криптовалют. Давление регулирующих органов и отношения между Россией и Украиной тоже не улучшают ситуацию. Цена биткоина снизилась почти на 50% по сравнению с курсом полугодичной давности. Курс Ethereum упал примерно на 42% только за последний месяц.

При этом Лагард не является полным криптоскептиком. Она рассказала о цифровом проекте ЕЦБ, который ожидается в ближайшие четыре года. Лагард уверяет, что валюта центрального банка будет обеспеченной и намного более защищённой, чем современные криптовалюты.

Президент ЕЦБ признала, что не владеет криптовалютными активами, хотя «очень внимательно» следит за ними. Зато один из её сыновей инвестировал в криптовалюту.

Ранее криптомиллиардер и основатель/генеральный директор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что не видит будущего у биткоина как платёжного средства. Он раскритиковал систему проверки работоспособности BTC за высокие экологические затраты и неэффективность, пишет Techspot.

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