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Компания Vivo без громкой рекламы представила в Китае смартфон средней ценовой категории Vivo Y72t. Аппарат с поддержкой стандарта связи 5G оснащён экраном LCD 6,58 дюйма с разрешением 1080 х 2400 пикселей с соотношением сторон 20:9, плотностью пикселей 401 ppi, частотой 60 Гц и соотношением экрана к корпусу 92%. Размеры корпуса 163,87 х 75,33 х 9,17 мм, вес около 200 г.

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Внутри выреза на экране находится камера с разрешением 8 Мп. Основная задняя камера 50 Мп и камера макро 2 Мп, обе поддерживают съёмку видео Full HD. Установлена система Android 11 и оболочка OriginOS 1.0, а для защиты есть сканер отпечатков сбоку.

Аппарат работает на процессоре Dimensity 700, у него 8 ГБ памяти LPDDR4x и 128 ГБ хранилища UFS 3.1. За функционирование отвечает аккумулятор 6000 мАч с зарядкой 18 Вт. Среди других характеристик отсек для двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB C и разъём 3,5 мм.

Vivo Y72t предлагается в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 1399 юаней и 1599 юаней в розовом, чёрном и синем цветах, пишет Gizmochina.

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