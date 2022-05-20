30 мая в Китае будут анонсированы смартфоны Honor 70. Среди них будут модели Honor 70, Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+. Предварительные заказы уже открыты и можно ознакомиться с внешним видом этих устройств.
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Honor 70 предлагается чёрный, белый, зелёный и синий. Края экрана изогнуты и есть отверстие для камеры. Сзади располагаются три камеры и светодиодная вспышка.
У Honor 70 Pro должен быть сходный внешний вид, только с изгибом экрана во всех сторон. Сзади видны два шестиугольных модуля камеры вместо круглых.
Скорее всего эти модели будут работать на процессорах Snapdragon 7 Gen 1, Dimensity 8100 и Dimensity 9000 соответственно. Пока неясно, будут ли все они анонсированы одновременно.
В Honor 70 должен применяться экран OLED FHD+ производства BOE с частотой 120 Гц. Ещё у него есть аккумулятор 4800 мАч с зарядкой 66 Вт. Основная задняя камера здесь 108 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп, пишет Gizmochina.