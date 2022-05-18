Mazda Sollers продлила срок корпоративного отпуска своих сотрудников

Компания Mazda ещё в начале весны сообщила о прекращении поставок комплектующих на своё российское предприятие. 4 мая это предприятие полностью остановилось и работники были отправлены в отпуска. Теперь Mazda Sollers сообщает, что с 19 мая корпоративные отпуска продлеваются.

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В сообщении говорится, что компания, наряду с другими автопроизводителями в стране, страдает от дефицита компонентов по причине разрыва логистических цепочек. Было сказано, что компания работает над возобновлением поставок комплектующих и ведёт переговоры с возможными партнерами.

Сообщения о попытках восстановить поставки комплектующих на завод Mazda появлялись ещё к началу мая. Похоже, за прошедшие с тех пор две с лишним недели ситуация не улучшилась и вряд ли это случится в недалёком будущем. Не исключено, что дальнейший простой производства приведёт к перепрофилированию предприятий. Минпромторг пытается найти покупателей на них среди автопроизводителей из Китая. Это же относится к компании Nissan, которая остановила работу предприятия в Санкт-Петербурге сразу на целый год, пишет ТАСС.

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