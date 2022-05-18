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Хешрейт Китая после прошлогоднего провала поднялся и уступает только США
Слухи о смерти майнинга в Китае сильно преувеличены
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Меры по борьбе с майнингом криптовалют в Китае могли оказаться не столь эффективными, как хотелось бы правительству страны. Доля Китая в добыче биткоина подскочила с нуля до почти четверти. Теперь Китай уступает по этому показателю только США.

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В прошлом октябре США впервые обошли Китай и стали лидером по майнингу криптовалют. В Китае тем временем упорно боролись с добычей криптовалют и даже объявили все транзакции с их применением противозаконными.

В свете таких событий доля Китая в мировом хешрейте биткоинов упала с 75% в сентябре 2019 года до нуля. Очередной отчёт Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF) показывает возрождение майнинга в Китае с прошлого сентября по нынешний январь. Доля выросла до 21,1% против 37,8% у США.

CCAF пишет, что рост Китая связан со скрытым майнингом. «Доступ к автономному электричеству и географически разбросанные мелкие точки являются одними из основ нелегального майнинга для сокрытия операций от властей и обхода запретов».

Статистика основана на совокупных геолокационных данных от партнёрских майнинговых пулов. Многие майнеры из Китая скрывают своё местоположение, используя иностранные прокси-сервисы. Из-за этого реальная доля страны в мировом хешрейте может быть даже выше.

Временный спад в Китае мог быть связан с уходом майнеров в подполье. Нужно было время на поиск или создание с нуля новых точек для майнинга.

На третьем месте находится Казахстан с долей 13,22%, далее Канада с долей 6,48%, пишет Techspot.

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