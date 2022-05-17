Обещаны не слишком большие экраны

Компания Xiaomi работает над линейкой смартфонов Xiaomi 12S. В состав этой серии могут войти аппараты Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. Инсайдер Digital Chat Station рассказал об основных характеристиках этих мобильных устройств.

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По его словам, это будут аппараты с умеренными по современным меркам размерами экранов. Один из смартфонов получил панель с изогнутыми краями, разрешением FHD+, частотой 120 Гц, отверстием по центру. Скорее всего речь идёт о Xiaomi 12S.

Сзади у этого аппарата будут три камеры с основной 50 Мп. Для улучшения качества фотографий будет применяться новый аппаратный алгоритм.

Более крупный смартфон Xiaomi 12S Pro получит экран с разрешением 2K. В обоих случаях ожидается применение нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Не так давно сообщалось, что Xiaomi 12S Pro может быть выпущен в двух версиях с разными процессорами. Второй из них станет работать на MediaTek Dimensity 9000. В таком случае это будет первый флагман Xiaomi на чипе MediaTek, пишет Gizmochina.

Также сообщается, что смартфоны Xiaomi с модельными номерами 2203121C, 2206123SC и 2206122SC прошли сертификацию CMIIT. Их ждут в Китае под названиями Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro соответственно.

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