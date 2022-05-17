До анонса новых моделей остаётся несколько месяцев

Компания Samsung продолжает верить в светлое будущее гибких смартфонов и в ближайшие месяцы планирует представить новые модели Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. В преддверии этого события появляется всё больше информации по этим устройствам. Например, стало известно, что Samsung запустила массовое производство компонентов для этих смартфонов.

реклама

Только в этом году Samsung собирается поставить на прилавки более 10 млн экземпляров гибких смартфонов нового поколения. С учётом популярности модели Galaxy Z Fold 3 по сравнению с Galaxy Z Flip 3, объём производства нового Galaxy Z Fold 4 может составить примерно 70% от этих двух устройств.

Если планы будут реализованы до конца года, это станет важной вехой. Впервые на долю гибких смартфонов может прийтись 1% от общего числа выпускаемых смартфонов.

Хотя гибкие смартфоны остаются более дорогими по сравнению с обычными, в ближайшие годы можно рассчитывать на снижение их стоимости, когда предложение увеличится. Это привлечёт к ним больше покупателей и доля гибких смартфонов продолжит расти, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама Много 3070 дешевле 100тр в Регарде Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K



