Компания Samsung продолжает верить в светлое будущее гибких смартфонов и в ближайшие месяцы планирует представить новые модели Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. В преддверии этого события появляется всё больше информации по этим устройствам. Например, стало известно, что Samsung запустила массовое производство компонентов для этих смартфонов.
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Только в этом году Samsung собирается поставить на прилавки более 10 млн экземпляров гибких смартфонов нового поколения. С учётом популярности модели Galaxy Z Fold 3 по сравнению с Galaxy Z Flip 3, объём производства нового Galaxy Z Fold 4 может составить примерно 70% от этих двух устройств.
Если планы будут реализованы до конца года, это станет важной вехой. Впервые на долю гибких смартфонов может прийтись 1% от общего числа выпускаемых смартфонов.
Хотя гибкие смартфоны остаются более дорогими по сравнению с обычными, в ближайшие годы можно рассчитывать на снижение их стоимости, когда предложение увеличится. Это привлечёт к ним больше покупателей и доля гибких смартфонов продолжит расти, пишет Gizmochina.