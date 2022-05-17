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Samsung начитает промышленное производство компонентов для новых гибких смартфонов
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Компания Samsung продолжает верить в светлое будущее гибких смартфонов и в ближайшие месяцы планирует представить новые модели Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. В преддверии этого события появляется всё больше информации по этим устройствам. Например, стало известно, что Samsung запустила массовое производство компонентов для этих смартфонов.

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Только в этом году Samsung собирается поставить на прилавки более 10 млн экземпляров гибких смартфонов нового поколения. С учётом популярности модели Galaxy Z Fold 3 по сравнению с Galaxy Z Flip 3, объём производства нового Galaxy Z Fold 4 может составить примерно 70% от этих двух устройств.

Если планы будут реализованы до конца года, это станет важной вехой. Впервые на долю гибких смартфонов может прийтись 1% от общего числа выпускаемых смартфонов.

Хотя гибкие смартфоны остаются более дорогими по сравнению с обычными, в ближайшие годы можно рассчитывать на снижение их стоимости, когда предложение увеличится. Это привлечёт к ним больше покупателей и доля гибких смартфонов продолжит расти, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #samsung
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