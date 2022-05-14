Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition на Snapdragon 720G и Android 12
Устройство средней ценовой категории предлагается за $420
анонсы и реклама
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf

Ещё в 2020 году компания Samsung выпустила планшет Galaxy Tab S6 Lite, а сейчас в продаже появится обновлённый вариант этого устройства. Он доступен для заказа в некоторых интернет-магазинах.

реклама

Новая модель будет работать на Android 12 с оболочкой One UI 4.0. Устройство двухлетней давности вышло на процессоре Exynos 9611, а на этот раз используется Snapdragon 720G на техпроцессе 8 нм. Это даёт ему более высокую производительность центрального и графического процессоров.

Среди других характеристик экран LCD 10,4 дюйма, аккумулятор 7040 мАч и поддержка стилуса S Pen, 4 ГБ памяти и хранилище 64 ГБ с поддержкой карт памяти microSD. Есть два динамика AKG с Dolby Atmos.

Позже может быть представлена версия с объёмом хранилища 128 ГБ, но пока доступна единственная конфигурация. Стоимость устройства составляет примерно $420, что чуть дороже первоначальной модели.

Galaxy Tab S6 Lite 2020 года тоже получил Android 12, так что можно рассчитывать, что и новый планшет обновят хотя бы пару раз, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
-40% на 12700F в Ситилинке
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-30% на i3 12100 в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #планшеты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обновленный смартфон Nokia N73 получит 200-мегапиксельную камеру
Realme обошёл Apple по объёмам продаж на российском рынке смартфонов
Samsung и LG представили гибкие и выдвигающиеся панели OLED
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в РФ пошли вниз после падения курса Эфира до $1900 – GeForce RTX 3050 стоит 46 000р
22
Sony зарегистрировала новую модель PlayStation 5
6
Стейблкоин Tether (USDT) пошёл вниз вслед за рынком криптовалют – 12 мая курс опускался до $0.94
10
В сети обсуждают новую карту GTA 6, превосходящую по размерам карту GTA 5 в 3 раза
5
Биткоин обвалился ниже $27 000 – криптозима рядом, а индекс доверия на уровне «чрезвычайного страха»
16
Майнинг на видеокартах в РФ перестал быть прибыльным в ходе резкого падения курса Эфира 12.05.2022г
5
Криптовалюта Luna за последние 3 дня потеряла 99,97%
7
Google заблокировала в РФ обновление и установку мобильного браузера Chrome – рабочий способ обхода
14
GeForce RTX 3090 Ti появилась в российской рознице – суперфлагман по цене обычной GeForce RTX 3090
5
Держатели Биткоина массово выводят криптовалюту в доллары – за 12 мая в фиат ушло $200 млрд
6
Легендарная Heroes of Might and Magic 3 получила наследницу в виде пошагового РПГ Songs of Conquest
7
Геймерские процессоры AMD и Intel дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X скинул 7000 рублей
18
В магазины РФ возвращаются видеокарты по доступным ценам
34
«AMD добилась немыслимого» — появился первый обзор технологии масштабирования FSR 2.0
14
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
193
Meta приостанавливает работу над своей виртуальной реальностью
10
Процессоры дешевеют в РФ на фоне стабилизации курса рубля – Core i7-11700K скинул 30% за месяц
8
Учёные из Кембриджа обнаружили стрессовый механизм, позволяющий обратить вспять симптомы нейродегенеративных заболеваний
1
Как торговые сети РФ манипулируют ценами на ПК – игра с курсом рубля на фоне борьбы с дефицитом
5
Интегрированная графика инженерника AMD Ryzen 7000 впервые отметилась в игровых тестах
+

Популярные статьи

Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
101
Как драйвер NVIDIA вводит в заблуждение при создании пользовательских разрешений
13
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
28
XCOM: Chimera Squad: поворот не туда
3
О самых внушительных зданиях в играх
10
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
27
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
10
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть вторая
2
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
+

Сейчас обсуждают

vurdalakec
10:08
Всё что нужно знать о крипте и "стэйблкоин"
Как и почему упал стейблкоин UST и монета LUNA. Анализ рынка от Prometheus
Роман Литовка
10:06
У меня 27" FullHD 240Hz, я больше никогда не куплю себе монитор с 60Hz, дело даже не в играх, банально в винде работать намного комфортнее, как будто с листа бумаги читаешь, а не с жк экрана.
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
Николай Врублевский
10:02
"Тут можно сказать что виноват переходник, но я точно помню что с видеокартой RX 560 такой проблемы не было с этим же HDMI-VGA переходником и этим же F900B монитором. " У "бажественной АМД" такого не...
Как драйвер NVIDIA вводит в заблуждение при создании пользовательских разрешений
Chimbal
10:02
Уже давно посматриваю фотоаппарат на замену текущему f500exr с фейковыми 16 мп, реально там 4мп и тонна обработок софтварных и заблокированный RAW, чтобы скрыть обман с мегапикселями... А еще алгоритм...
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
[Zero]
09:55
BBS хорош, да, но в ситилинке он 7к ) А я все-таки сторонник того, чтобы вкладывать максимум денег в железо, напрямую влияющее на производительность. Насчет кейса тоже соглашусь, что есть более совр...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
Ваня Кислицын
09:50
С возможностями мобильных телефонов, их мощности и удобству, можно было WOW классик от 2007 года на смарты выпустить. Причем его бы тянуло почти любое современное устройство с оперативкой больше чем ...
В Сети стали появляться видео геймплея Warcraft Arclight Rumble с закрытого бета-тестирования
Tqer
09:49
Воистину Суперфлагман. Средний уровень: GeForce RTX 3050 Ti (Не подтверждено) GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti Продвинутый: GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3080 Для энтузиастов...
GeForce RTX 3090 Ti появилась в российской рознице – суперфлагман по цене обычной GeForce RTX 3090
[Zero]
09:48
Из-за радиаторов и побочного обдува от кулера CPU и остальных вертушек в продуваемом корпусе проблем с перегревом VRM не будет. В офисном "гробу" и с боксовым или слабеньким кулером - да, возможно. 12...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
Ваня Кислицын
09:42
А что там смотреь? геймплейно это игра 2016 года, вроде как Clash Royale с такой же механикой. Все такая же дикая монетизация, скинчики от малазийцев, прокачка бесконечная и наверное бешеный гринд с г...
В Сети стали появляться видео геймплея Warcraft Arclight Rumble с закрытого бета-тестирования
mistergrim
09:39
Видеокарты с мостом PCI-E были весьма широко распространены. Юзеру не важно, как оно там внутри работает, ему важно, в какой разъём вставлять.
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем