Ещё в 2020 году компания Samsung выпустила планшет Galaxy Tab S6 Lite, а сейчас в продаже появится обновлённый вариант этого устройства. Он доступен для заказа в некоторых интернет-магазинах.
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Новая модель будет работать на Android 12 с оболочкой One UI 4.0. Устройство двухлетней давности вышло на процессоре Exynos 9611, а на этот раз используется Snapdragon 720G на техпроцессе 8 нм. Это даёт ему более высокую производительность центрального и графического процессоров.
Среди других характеристик экран LCD 10,4 дюйма, аккумулятор 7040 мАч и поддержка стилуса S Pen, 4 ГБ памяти и хранилище 64 ГБ с поддержкой карт памяти microSD. Есть два динамика AKG с Dolby Atmos.
Позже может быть представлена версия с объёмом хранилища 128 ГБ, но пока доступна единственная конфигурация. Стоимость устройства составляет примерно $420, что чуть дороже первоначальной модели.
Galaxy Tab S6 Lite 2020 года тоже получил Android 12, так что можно рассчитывать, что и новый планшет обновят хотя бы пару раз, пишет Gizmochina.