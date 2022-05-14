Хорошая новость для любителей видеоигр

Компания Asus вслух сказала о том, что многие следящие за миром компьютеров начали ощущать и сами: спрос на видеокарты для майнинга криптовалют постепенно уменьшается. Это хорошая новость для геймеров, но плохая для производителей, поскольку спрос на компьютеры в целом тоже падает на 10%. Правда, в следующем году ждут роста продаж игровых ноутбуков.

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Генеральный директор Asus С.Ю. Сюй говорил об этом во время объявления финансовых результатов первого квартала. По его словам, криптоиндустрия отреагировала на критику об огромном количестве потребляемой для майнинга энергии. Речь могла идти о предстоящем (неизвестно когда) переходе Ethereum от нынешней модели доказательства работы к доказательству доли. Это теоретически устранит потребность в видеокартах и другом аналогичном оборудовании для добычи токенов. Разработчик Ethereum Тим Бейко недавно подтвердил, что дата смены модели в сотый раз была перенесена, но она ожидается в ближайшие месяцы.

Сюй предупредил, что продажи ПК будут замедляться и снизятся на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, в том числе из-за карантинов в Китае. Продажи компонентов упадут на 10-15%. На следующий год прогнозы более благоприятные. Среди прочего говорится о росте продаж игровых ноутбуков, которые молодёжь рассматривает как часть технологий домашних развлечений.

Другим фактором является падение курса криптовалют. На этой неделе рынок криптовалют уменьшился на почти $1 трлн. Это означает падение прибыльности майнинга, падение спроса на них, падение стоимости карт и рост их доступности в продаже. Видеокарты и без того уже приблизились к рекомендованным ценам, по крайней мере в Европе.

Зашла речь и о глобальном дефиците компонентов. По словам главы Asus , предложение чипов находится на приемлемом уровне, за исключением чипов управления питанием. Есть проблема с нехваткой компонентов для камер и печатных плат, а также перегруженность портов США, недостаток контейнеров и водителей грузовиков. Это приводит к росту стоимости компонентов.

Ранее на этой неделе появилась информации о самом крупном квартальном спаде продаж компьютеров на 30%, пишет Techspot.

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