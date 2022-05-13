Смартфон OnePlus Ace Racing Edition стал доступен для предварительных заказов в Китае. 17 мая состоится официальный анонс этого устройства. Он станет вторым представителем серии Ace после флагманского OnePlus Ace, представленного в апреле.
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OnePlus с модельным номером PGZ110 был замечен на сайте сертификации TENAA в прошлом месяце. Благодаря этому стали известны его характеристики, а теперь можно познакомиться и с изображениями.
Аппарат обладает экраном 6,59 дюйма LCD IPS с разрешением FHD+ и сканером отпечатков сбоку. Ползунок предупреждений в этой модели отсутствует.
Квадратный модуль сзади содержит основную камеру 64 Мп, рядом сверхширокоугольная 8 Мп и ещё одна камера 2 Мп. Спереди находится камера 16 Мп.
Используется 8-ядерный процессор с частотой 2,85 ГГц и до 12 ГБ памяти при объёме хранилища до 256 ГБ. Установлена система Android 12 с оболочкой ColorOS. Ёмкость батареи составит 5000 мАч.
Эти характеристики не отличаются от спецификаций модели Oppo K10 5G. Из этого можно сделать вывод о процессоре Dimensity 8000. Ожидается три конфигурации: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Устройство выпустят в сером и синем цветовых вариантах, сообщает Gizmochina.