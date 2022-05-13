Аппарат с камерой 50 Мп готовят к релизу

Motorola недавно выпустила смартфон Moto G52 с экраном pOLED с частотой 90 Гц и процессором Snapdragon 680 SoC. Теперь версия Moto G52 с поддержкой стандарта 5G была обнаружена на сайте бенчмарка Geekbench и Camera FV5.

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Аппарат под названием Moto G52j 5G появился в Geekbench с модельным номером XT2219-1. Судя по описанию, он получит 8-ядерным процессор с двумя мощными ядрами с частотой 2,21 ГГц и шестью экономичными с частотой 1,8 ГГц. Это чип Snapdragon 695, уже доступный в нескольких недорогих смартфонах с 5G. Установлена система Android 11 и 6 ГБ памяти. В одноядерных тестах было набрано 663 балла, в многоядерных 1703 балла.

Camera FV5 показывает наличие основной камеры 50 Мп со съёмкой фото 12,5 Мп. Апертура камеры f/1.8.

Это же устройство нашли в списке WiFi Alliance под номером XT2219-1. Там указана поддержка двухдиапазонного Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Остальные характеристики пока неизвестны, пишет Gizmochina.

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