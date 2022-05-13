Honor борется за рынки европейских стран

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Компания Honor продолжает распространять свои продукты на европейском рынке. На этот раз смартфоны серии Honor Magic 4 были представлены в Великобритании после того, как они появились в Китае. Отсутствует стандартная модель Magic 4, зато есть два аппарата средней категории Magic 4 Lite 5G и Magic 4 Lite.

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В Китае эти смартфоны появились в феврале. У них есть флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 и премиальные камеры.

Honor Magic 4 Pro обладает экраном OLED LTPO 6,81 дюйма с изгибами с частотой 120 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. Ещё здесь имеется чип Honor Image Engine.

В вырезе на экране находятся сразу две камеры и ультразвуковой сканер отпечатков. Помимо мощного процессора, предлагается технология GPU Turbo X для игр. Процессору помогают 8 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч, есть проводная и беспроводная зарядка мощностью до 100 Вт. Среди стандартов связи Bluetooth 5.2, 5G, NFC и GPS, есть защита IP68.

Honor Magic 4 Lite является обновлённым вариантом Honor X30/Honor X9 5G. Он предлагается в версиях 4G и 5G на разных процессорах.

Типовой Magic 4 Lite получил Snapdragon 680, а версия 5G на Snapdragon 695. В обоих случаях памяти 6 ГБ и хранилище 128 ГБ.

Magic 4 Pro стоит 949,99 фунтов и доступен в чёрном и голубом цветовых вариантах. Honor Magic 4 Lite оценили в 249,99 фунтов стерлингов, а Magic 4 Lite 5G в 299,99 фунтов. Здесь цвета чёрный, синий и серебряный, пишет Gizmochina.

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