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Смартфоны Vivo S15, S15 Pro, Vivo TWS Air представят 19 мая
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В пятницу компания Vivo сообщила, что анонсирует смартфоны Vivo S15 и S15 Pro в Китае в 19:00 19 мая. Тогда же будут представлены наушники Vivo TWS Air. Наконец, могут быть анонсированы новые цветовые варианты устройств Vivo Pad и Vivo Watch 2.

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Смартфоны Vivo с модельными номерами V2199A и V2203A недавно обнаружились в базе данных китайских сертификационных платформ TENAA и 3C. Именно они и ожидаются на прилавках под именами Vivo S15 и Vivo S15 Pro. Спецификации базовой модели доступны на сайте TENAA, также есть характеристики версии Pro.

Vivo S15 будет обладать экраном OLED FHD+ 6,62 дюйма. Используется процессор Snapdragon 870 и аккумулятор 4500 мАч. Среди трёх задних камер основная 64 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп камерой и сенсор макро/глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

Vivo S15 Pro должен получить панель OLED FHD+ 120 Гц 6,56 дюйма с независимым чипом дисплея, процессором Dimensity 8100 SoC, аккумулятором 4500 мАч, зарядкой 80 Вт и основной камерой 50 Мп. В обоих случаях установлена Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean.

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Считается, что линейка Vivo S15 не будет ориентированной на селфи, как предшественники. Новые модели должны стать конкурентами Oppo Reno 8, которые появятся в Китае в конце мая, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #vivo
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