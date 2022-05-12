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Realme 9 и 9 5G поступают в продажу в Европе на Snapdragon 695 с камерой Samsung ISOCELL HM6 108 Мп
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В четверг компания Realme провела мероприятие по анонсу в Европе смартфонов Realme 9 и Realme 9 5G. Ранее эти модели были представлены в Индии.

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Realme 9 обладает экраном AMOLED, а Realme 9 5G панелью LCD с частотой 120 Гц. Realme 9 получил менее производительный чип и поддержку сетей 4G, зато у него больше оперативной памяти и более продвинутая камера.

Экран Super AMOLED обладает диагональю 6,5 дюйма с частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. От внешних воздействий он защищён стеклом Gorilla Glass 5. Внутри располагается процессор Snapdragon 680, до 8 ГБ памяти и до 128 ГБ хранилище.

Отличительной чертой устройства является сенсор Samsung ISOCELL HM6 108 Мп, впервые применяемый в смартфонах. В нём улучшена технология NonaPixel Plus и светосила прибавила 123%. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп.

Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч, зарядка 18 Вт. Поверх Android 12 установлена оболочка Realme UI 3.0. Сканер отпечатков заодно способен измерять частоту сердечных сокращений. Размеры устройства 160,2 х 73,3 х 8 мм и вес 178 г.

Realme 9 есть в трёх цветовых вариантах: чёрный, золотой и белый.

Realme 9 5G отличается от одноимённого индийского аппарата. Он работает на чипе от Qualcomm и с другими камерами.

В нём установлен экран LCD 6,6 дюйма с разрешением 1080p, частотой 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Процессор Snapdragon 695, памяти 4 ГБ, хранилище до 128 ГБ, а также есть расширение динамической оперативной памяти до 3 ГБ.

Основная камера обладает разрешением 50 Мп, камера макро 2 Мп и чёрно-белая тоже 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 16 Мп. Аккумулятор 5000 мАч, зарядка 18 Вт. Сканер отпечатков находится сбоку, программное обеспечение не отличается от вышеназванного. Размеры устройства 164,3 х 75,6 х 8,5 мм, вес 191 г, цвета чёрный и белый.

Realme 9 оценили в 279,99 евро, а Realme 9 5G в 259,99 евро, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #realme
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