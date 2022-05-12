Аппарат в стиле iPhone с аккумулятором 5000 мАч

В минувшем декабре компания Honor анонсировала в Китае смартфон средней ценовой категории Honor Play 30 Plus 5G. Теперь она там же представляет модель Honor Play 30 5G. Спереди находится экран с вырезом, а сзади модуль камеры в духе iPhone.

реклама

Диагональ экрана LCD 6,5 дюйма при разрешении HD+, соотношение сторон 20:9 и плотность пикселей 269 ppi. Внутри выреза находится камера 5 Мп. Сзади располагается квадратный модуль с основной камерой 13 Мп и светодиодной вспышкой.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 480 Plus. Есть версии с объёмом памяти 4/8 ГБ LPDDR4x и хранилищем 128 ГБ. Присутствует поддержка карт памяти microSD.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, зарядка всего 10 Вт. Установлена устаревшая система Android 11 и Magic UI 5.0 сверху. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и разъём 3,5 мм, есть поддержка двух SIM-карт.

Цена названа пока не была, как и сроки появления в продаже. Будут предлагаться синий, чёрный, золотой и белый цветовые варианты, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba



