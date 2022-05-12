В минувшем декабре компания Honor анонсировала в Китае смартфон средней ценовой категории Honor Play 30 Plus 5G. Теперь она там же представляет модель Honor Play 30 5G. Спереди находится экран с вырезом, а сзади модуль камеры в духе iPhone.
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Диагональ экрана LCD 6,5 дюйма при разрешении HD+, соотношение сторон 20:9 и плотность пикселей 269 ppi. Внутри выреза находится камера 5 Мп. Сзади располагается квадратный модуль с основной камерой 13 Мп и светодиодной вспышкой.
Аппарат работает на процессоре Snapdragon 480 Plus. Есть версии с объёмом памяти 4/8 ГБ LPDDR4x и хранилищем 128 ГБ. Присутствует поддержка карт памяти microSD.
Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, зарядка всего 10 Вт. Установлена устаревшая система Android 11 и Magic UI 5.0 сверху. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и разъём 3,5 мм, есть поддержка двух SIM-карт.
Цена названа пока не была, как и сроки появления в продаже. Будут предлагаться синий, чёрный, золотой и белый цветовые варианты, пишет Gizmochina.