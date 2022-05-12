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Спустя более шести лет слухов и утечек данных существование смарт-часов Google Pixel Watch было подтверждено официально. Правда, ждать их появления предстоит ещё около полугода.

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На конференции разработчиков в среду Google кратко рассказала об этих часах и некоторых их функциональных возможностях. Также были показаны изображения прототипа Pixel Watch. Дизайн у них круглый и «куполообразный». С правой стороны корпуса располагается вращающаяся головка, выше тонкая кнопка.

Корпус сделан из нержавеющей стали и обладает водонепроницаемостью на глубине до 50 м. Google ничего не рассказала о доступных в этих часах датчиках отслеживания медицинских показателей и фитнеса. Известно о наличии непрерывного отслеживания сердечного ритма и сна, а также об интеграции с Fitbit, пишет Androidcentral.

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