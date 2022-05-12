Его появление запланировано на будущий год

Последним планшетом производства Google была модель Pixel C далёкого 2015 года. За минувшее время в Android было внесено немало изменений в дизайне и функциональности, но всё это делалось для смартфонов, а Android-планшеты переживали не лучшие времена. Пандемия подняла спрос на эти устройства, потенциальная прибыль от продаж планшетов выросла и у Google сразу проснулся интерес к ним.

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Операционная система Android 12L показала, как Android может выглядеть на больших экранах. В этом году уже было представлено некоторое число планшетов от производителей вроде Xiaomi, Realme и Oppo. Собирается сделать это и Google, хотя она не слишком торопится. Во время открытия конференции разработчиков старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерлох впервые показал планшет, который компания намеревается выпустить в 2023 году.

Pixel Tablet создан как «идеальный компаньон для смартфона Pixel» и это «самый интеллектуальный планшет в мире». Про характеристики ничего сказано не было, не считая использования процессора Google Tensor. Планшет будет большой и премиальный (то есть дорогой), но точный размер назван не был, пишет Androidcentral.

Пусть появления этого планшета ждать ещё долго, однако подтверждение его существования даёт сигнал другим производителям. Google показывает, что собирается всерьёз заниматься этой категорией устройств и версией Android под них, а значит и конкуренты получат от этого выгоду.

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