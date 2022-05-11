Лидером рынка гибких смартфонов с большим отрывом сейчас является Samsung. Конкуренты не собираются сдаваться без борьбы и компании вроде Oppo, Motorola и Vivo готовят свой предложения. Это же относится и к OnePlus.
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Инсайдер Макс Джамбор поделился в Твиттере изображением, из которого можно сделать вывод о появлении гибкого смартфона OnePlus в 2023 году. Речь идёт даже о нескольких гибких моделях.
Сейчас неизвестно, какие будут выбраны форм-факторы. В минувшие месяцы ходили слухи о модели в стиле Oppo Find N. Последний является более коротким и широким по сравнению с конкурирующим Samsung Galaxy Z Fold 3, давая доступ к более удобному внешнему экрану и более компактному устройству в целом.
Ещё OnePlus может выпустить более компактного и дешёвого конкурента Galaxy Z Flip. Или будет предложено что-то посложнее, вроде сворачивающегося втрое аппарата.
Ещё интереснее то, что эти аппараты будут предназначаться для международных продаж, а не только для Китая. Пока только Samsung предлагает доступные во всем мире гибкие смартфоны. Vivo, Oppo и Xiaomi в последние месяцы представили новые аппараты лишь в Китае, пишет Phonearena.