В прошлом году Google представила флагманские смартфоны Pixel 6, а вместе с ним и систему Android 12. Следующая версия Android уже доступна для бета-тестирования, но официальный анонс ещё впереди. Пока же перед началом конференции разработчиков Google I/O 2022 на сайте бенчмарка Geekbench обнаружился смартфон Pixel 6 Pro на Android 13.
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В одноядерном тестировании аппарат набрал 1018 баллов, в многоядерном 2627 баллов. Он обладает изогнутым экраном OLED LTPO размером 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. Экран закрыт стеклом Gorilla Glass Victus, а по центру находится вырез для камеры.
Используется собственный процессор Google Tensor, хранилище 512 ГБ и 12 ГБ памяти LPDDR5. Сзади три камеры с основной 50 Мп, телефото 48 Мп и сверхширокоугольной 12 Мп. Разрешение передней камеры 12 Мп.
Ёмкость батареи равна 5003 мАч, есть быстрая беспроводная зарядка 23 Вт и проводная 30 Вт, пишет Gizmochina.