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Смартфон Poco M4 5G не так давно поступил в продажу на территории Индии. Этим производитель не ограничится и будет продавать данный аппарат и в других странах. В пользу этого говорит обнаружение устройства на сайте сертификации.

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Модель M4 представляет собой бюджетное устройство, которое нашли в сертификационной базе данных NBTC под номером модели 22041219PG. Ранее аппарат видели и на других сайтах сертификации, вроде FCC и IMDA. В этих базах нет характеристик, но их можно посмотреть у индийской версии.

Poco M4 5G обладает экраном IPS LCD 6,58 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ памяти и 128 ГБ хранилище. Поддерживаются карты памяти объёмом до 512 ГБ.

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Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть быстрая зарядка 18 Вт через USB Type C. Сзади две камеры с основной 50 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 8 Мп. Среди других спецификаций Android 12, сканер отпечатков сбоку и разъём для наушников, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #poco
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