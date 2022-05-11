Закрыты некоторые уязвимости в системе безопасности

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Очередные обновления Microsoft для систем Windows 11 и Windows 10 содержат большой список исправлений и некоторые усовершенствования. Их установку можно отложить на пару недель, но закрываемые уязвимости уже применяются злоумышленниками на практике, так что медлить не рекомендуется.

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На Windows 11 накопительное обновление (KB5013943) устраняет проблему, по причине которой некоторые приложения на .NET Framework 3.5 отказывались запускаться или завершали работу вскоре после запуска. Устранено мерцание экрана, наблюдавшееся у некоторых пользователей в безопасном режиме при работе с проводником, меню «Пуск» и у некоторых элементов на панели задач.

Ещё Microsoft убрала проблемы, следствием которых была невозможность свернуть, развернуть или закрыть окно приложения после его разворачивания на экране. Иконка погоды на панели задач стала меньше и показывает температуру. Устранены недочёты вроде смещённых или частично обрезанных субтитров видео.

Сохраняется ошибка, не позволяющая ИТ-администраторам использовать созданные с помощью старой утилиты резервного копирования и восстановления в системе с накопительным обновлением от 11 января или новее диски восстановления. Выпущено исправление для диспетчера очереди печати. Некоторые закрытые уязвимости имеют высокий рейтинг серьёзности и открывают дверь перед атаками приложений-вымогателей.

Windows 10 тоже не забыли. Microsoft исправила ошибку, при которой OneDrive терял фокус после переименования, и другую, из-за которой самопроизвольно выскакивала панель «Новости и интересы».

Microsoft напоминает о прекращении поддержки версии Windows 10 20H2 (Home и Pro). Её пользователям рекомендуется обновиться, а у некоторых обновление уже было установлено автоматически, пишет Techspot.

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