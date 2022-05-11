Спустя 20 лет история знаменитой линейки MP3-плееров завершена

Компания Apple подвела черту под одной из самых важных линеек продуктов в своей истории. Завершено производство плееров iPod touch, продажи которых будут прекращены вместе с окончанием складских запасов. При этом компания успокаивает пользователей тем, что «дух iPod» сохраняется в таких продуктах, как iPhone, iPad и Apple Watch.

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Последняя новая версия iPod touch была представлена в 2019 году. Там был только новый процессор, основы же устройства оставались неизменными с 2012 года. iPod уже давно утратил значимость среди устройств Apple и стал нишевым продуктом по большей части для детей. Apple перестала выпускать iPod classic в 2014 году, iPod nano и iPod shuffle в 2017 году.

Нынешнее объявление закрывает 20-летнюю главу в истории Apple. Первый iPod был представлен в октябре 2001 года, когда компания ещё сильно зависела от компьютеров и находилась в нестабильном финансовом положении. Спрос на Mac ограничивал интерес к плеерам в первые несколько лет, но этот интерес вырос с возможностью подключения к Windows-компьютерам.

iPod сделал Apple гигантом бытовой электроники. Компания заняла доминирующее положение на рынке MP3-плееров, к 2006 году они приносили 40% доходов. Успешному запуску iPhone в 2007 году в немалой степени способствовал успех iPod. Мультимедийные возможности iPhone в стиле iPod могли быть его главным преимуществом в первые годы существования.

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Затем аппараты iPhone привели к упадку спроса на iPod. Людям было достаточно одного мультимедийного устройства в кармане и к началу 2010-х годов продажи iPod резко упали, пишет Engadget.