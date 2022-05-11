Даже Apple не защищена от последствий пандемии

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Если верить сайту Apple, заказанные в настоящее время 14-дюймовые и 16-дюймовые модели Macbook Pro начнут отправляться покупателям только через 7-9 недель. Продолжающиеся карантины в китайских городах и дефицит компонентов вносят основной вклад в такое длительное ожидание. Ещё есть беспорядки среди рабочих на предприятиях, где собираются эти ноутбуки. Некоторым из рабочих приходится жить и спать в производственных помещениях в рамках «замкнутой» системы изоляции.

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Китай пострадал от последней волны Covid-19 сильнее, чем прежде. Строгая политика страны и повышенная заразность варианта Omicron стали причиной того, что несколько китайских городов оказались на карантине, что сказалось на цепочках поставок.

Apple является очередной жертвой карантинов и производство ноутбуков MacBook Pro 14 и 16 не поспевает за спросом. Единственный производитель этих ноутбуков, компания Quanta Computer, на своём заводе в Шанхае в последнее время могла задействовать всего до 5% мощностей.

Сейчас ситуация немного улучшается. Вице-председатель Quanta Си Леунг заявил, что в конце апреля производственные мощности были загружены на 30% и что сейчас компания пытается поднять это значение до 50%.

На сайте Apple 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro предлагаются со сроком доставки 7-9 недель. 13-дюймовые модели есть в наличии, пишет Techspot.

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