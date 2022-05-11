Её размер вырос почти вдвое по сравнению с сенсором в Galaxy S22 Ultra

До появления в продаже следующих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 остаётся ещё месяцев восемь, но уже начинает обнаруживаться информация об этих устройствах. Например, известно о разработке в недрах Samsung Electronics мобильной камеры с разрешением 200 Мп, не похожей на предыдущие. Её без ложной скромности называют лучшей из когда-либо созданных камер для смартфонов.

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Разработка камеры сейчас находится на заключительном этапе. Мобильное подразделение компании и Samsung Electro-Mechanics разрабатывают и другие компоненты модуля камеры. Samsung Electro-Mechanics будет производить 70% продукции, а остальные 30% отданы на откуп Samsung Electronics. Samsung уже поделилась с основными партнёрами ключевыми характеристиками новой камеры. В прошлом году сенсор изображения 200 Мп был назван первым в мире подобного рода. Новый сенсор 200 Мп должен войти в состав основной камеры на Galaxy S23 Ultra.

Этот сенсор почти вдвое больше, чем на S22 Ultra в камере с разрешением 108 Мп. В сериях Galaxy S20 и S21 тоже есть камеры 108 Мп. Новая камера принесёт несколько изменений. Вырастут производительность, память, объектив и другие компоненты, чтобы конкурировать с камерами будущих iPhone 14 и прочими конкурентами. Пока неизвестно, будет ли Samsung продавать эти сенсоры другим производителям смартфонов, пишет Gizmochina.

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