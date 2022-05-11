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Realme GT Neo 3T появился в Geekbench и показал процессор Snapdragon 870
Среди других характеристик 12 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ
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Вчера выходящий в недалёком будущем смартфон Realme GT Neo 3T заметили в базе данных организации сертификации Таиланда NBTC. Аппарат с номером модели RMX3371 будет выпущен под названием Realme GT Neo3T. Сейчас может проходить внутреннее тестирование производительности устройства, поскольку также его нашли в базе данных бенчмарка Geekbench. Благодаря этому удалось узнать о процессоре и памяти.

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Realme RMX3371 будет работать на системе Android 12 с оболочкой Realme 3.0 сверху. Процессором является чип производства Qualcomm под кодовым именем Kona. Конфигурация ядер и информация о графическом процессоре в исходном коде дают понять, что это Snapdragon 870.

В одноядерных тестах аппарат набрал 1003 балла, а в многоядерных — 2607 баллов. Он выйдет на смену прошлогоднему Realme GT Neo2T, где применяется процессор MediaTek Dimensity 1200.

В данном случае ожидается экран с диагональю 6,5 дюйма. Скорее всего это панель AMOLED со сканером отпечатков под ней. Разрешение передней камеры составит 16 Мп. Сзади основная камера получит разрешение 64 Мп.

Ещё будет 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилище. Помимо Таиланда, Realme GT Neo3T ожидается в странах вроде Индонезии, Индии и других, пишет Gizmochina.

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