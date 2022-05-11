Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Анонсирован Motorola Edge X30 Champion Edition на Snapdragon 8 Gen 1
Ещё он получил 512 ГБ хранилища UFS 3.1
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
ASUS RTX 3050 - цена идет к 40 тр
Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр
-25% на i7 12700Kf - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Lenovo и её бренд Motorola стали первыми производителями смартфонов, в минувшем декабре представившими аппараты на чипах Snapdragon 8 Gen 1. Первопроходцем оказалась модель Moto Edge X30. За пределами Китая её выпустили под названием Motorola Edge 30 Pro.

реклама

Теперь Lenovo представляет аппарат Motorola Edge X30 Champion Edition (12 ГБ + 512 ГБ) в Китае за 3299 юаней, хотя первые желающие уже сегодня получат его за 2999 юаней. Это устройство выпустят в ограниченном количестве.

Его покупатели получат 512 ГБ быстрой памяти UFS 3.1 вместо 128 ГБ и 256 ГБ в стандартной версии Moto Edge X30. Это самая дешёвая модель с объёмом хранилища 512 ГБ и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1.

Большинство характеристик Moto Edge X30 Champion Edition не отличаются от стандартной версии смартфона. Среди прочего это 10-битный экран AMOLED с частотой 144 Гц, HDR10+, частотой дискретизации касания 576 Гц и 100% DCI-P3.

Сзади находятся три камеры 50 Мп, 50 Мп и 2 Мп. Основная камера на сенсоре OmniVision OV50A40, сверхширокоугольная и сенсор глубины.

Имеются мощные стереодинамики с поддержкой Snapdragon Sound и Dolby Atmos. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка 68 Вт справляется от 0% до 50% за 13 минут. Установлен интерфейс MyUI 3.0 поверх Android 12, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #motorola
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Galaxy S22 теряет более половины стоимости с момента покупки
Появились первые фотографии гибкого смартфона Motorola Razr 3
Европейская версия Realme 9 5G показалась на сайте производителя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск ответил на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
39
Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
15
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
86
Новые радиаторы для оперативной памяти Zalman получили RGB подсветку и совместимы с DDR5
+
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
7
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
27
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
7
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
23
Sony усложнила перепродажу PlayStation 3 и PS Vita – новое обновление превратило приставки в кирпич
1
«Видеокарта» с тремя процессорами Xeon: энтузиаст разобрал ускоритель Intel VCA2
2
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
23
Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску за поставки Starlink в полк Азов, но миллиардер отшутился
23
Анонсирован Sker Ritual — кооперативный шутер про борьбу с монстрами
+
Курс Биткоина обвалился до $33 500, а индекс доверия упал до отметки «экстремального страха»
18
Недорогие геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Core i5-11600K скинул 40% за неделю
10
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в Европе почти достигли рекомендованных
9
Как самостоятельно разблокировать алгоритм LHR на видеокартах NVIDIA – простая инструкция от SSm
8
Radeon RX 6400 показывет катастрофическое падение производительности на интерфейсе PCIe 3.0
7
Microsoft представила флешки с лицензионной Windows 11 по цене от 139 долларов
26
В Сеть выложили геймплей Duke Nukem Forever образца 2001 года
3

Популярные статьи

Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
46
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
129
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
92
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
13
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
5
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
7
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
1

Сейчас обсуждают

Megard
07:19
Как удобно, ввели санкции и заблокировали всем местным работу двигателя или снизили его обороты до минимума.
Ford работает над дистанционным управлением оборотами двигателя
Сергей Габриель
07:18
Ну да. Карта за 120 - это хорошо. Только к ней водоблок и прочие прибамбасы надо. Её похоже никто особо не хочет покупать.
Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
Вячеслав Безруков
07:18
Еще одна левая сратейка на тему - теперь то процы по 25 к пора брать ! Да по мне дешевле i7 на 1155 сокет выйдет.
Магазины РФ скидывают цены на бюджетные процессоры Intel – Core i3-12100F стоит дешевле 15 000р
Сергей Проничев
07:14
В начале речь шла о и5-2500к но тест сделан для и3, который и в2011 был говном, в конце восхваления райзену В чем прикол? КГ/АМ статья
Через сколько лет нужно менять процессор – Core i3-2120 + GeForce 1080 Ti vs актуальных игр от WG
Иван Обыдённов
07:11
У знакомого 3070 , майнит 129 рублей в день. Смысл?
Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
sergturbo
06:59
За Путина и запад явно чушь сказал. Статья в целом банальное рассуждение, без конкретных разъяснений и т.д.
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
AlexZ Rus
06:54
ты удалён, а чего то еще кукарекаешь. свои никчёмные советы давай своему папке. ему точно нужнее лол.
Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
stockclock
06:52
Десятки миллионов россиян лишили доступа к инстаграм и твиттер
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
УдалЁн
06:50
Ещё один тупица.
Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
УдалЁн
06:50
Серьезно? 2022 год на дворе. И на скрине биток 6к. Даже сейчас это низкая цена. Саша почитай немного, а не порно смотри.
Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем