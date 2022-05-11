Ещё он получил 512 ГБ хранилища UFS 3.1

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Lenovo и её бренд Motorola стали первыми производителями смартфонов, в минувшем декабре представившими аппараты на чипах Snapdragon 8 Gen 1. Первопроходцем оказалась модель Moto Edge X30. За пределами Китая её выпустили под названием Motorola Edge 30 Pro.

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Теперь Lenovo представляет аппарат Motorola Edge X30 Champion Edition (12 ГБ + 512 ГБ) в Китае за 3299 юаней, хотя первые желающие уже сегодня получат его за 2999 юаней. Это устройство выпустят в ограниченном количестве.

Его покупатели получат 512 ГБ быстрой памяти UFS 3.1 вместо 128 ГБ и 256 ГБ в стандартной версии Moto Edge X30. Это самая дешёвая модель с объёмом хранилища 512 ГБ и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1.

Большинство характеристик Moto Edge X30 Champion Edition не отличаются от стандартной версии смартфона. Среди прочего это 10-битный экран AMOLED с частотой 144 Гц, HDR10+, частотой дискретизации касания 576 Гц и 100% DCI-P3.

Сзади находятся три камеры 50 Мп, 50 Мп и 2 Мп. Основная камера на сенсоре OmniVision OV50A40, сверхширокоугольная и сенсор глубины.

Имеются мощные стереодинамики с поддержкой Snapdragon Sound и Dolby Atmos. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка 68 Вт справляется от 0% до 50% за 13 минут. Установлен интерфейс MyUI 3.0 поверх Android 12, пишет Gizmochina.

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