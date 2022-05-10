Intel говорит о задержке по причине проблем с программным обеспечением

Если у вас была тайная мысль в недалёком будущем купить видеокарту Intel в свой компьютер и как следует поиграть или помайнить, реализации этого желания ещё предстоит подождать. Даже если не вспоминать о санкциях, видеокарты Intel задерживаются. Мобильные чипы Arc сначала выпустили только в Южной Корее. Теперь речь идёт о картах для ПК, которые сначала будут выпускать только китайские OEM-производители.

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Более того, китайцы будут выпускать видеокарты только для китайцев. Летом карты станут выпускать для производителей ПК и системных интеграторов, а только потом карты начнут продаваться в разных странах как отдельный продукт. Наверняка к тому моменту в продаже уже будут карты Nvidia RTX 40 и AMD RX 7000, считают на Videocardz.

Можно сказать, что Intel, мягко говоря, разочаровала. После анонса видеокарт для ноутбуков, когда многие ждали появления моделей для ПК чуть ли не со дня на день, нам говорят ещё о как минимум неделях (если не месяцах) ожидания. В ответ на вопрос о сроках появления видеокарт в Intel раскрыли большой секрет, что оказывается персональные компьютеры состоят из большого многообразия материнских плат, памяти, процессоров и прочих компонентов. Тестировать видеокарты под такое бесконечное количество комбинаций долго, так что было решено выбрать несколько конфигураций для продажи карт в готовых системах. Конкретные сроки начала продаж после этих пространных рассуждений названы так и не были.

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