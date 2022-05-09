Последние данные от крупных розничных магазинов Германии показывают продолжение снижения цен до рекомендованных. Цены на видеокарты нынешнего поколения Nvidia RTX 3000 и AMD RX 6000 самые низкие с момента появления этих карт в продаже. Если сравнивать двух производителей, цены на карты AMD ближе к рекомендованным.
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При этом ещё сохраняются модели, цены которых достаточно далеки от рекомендованных. Все карты Radeon сейчас на 7% выше рекомендованной стоимости, а карты Nvidia на 14%, пишет Neowin.
При этом нет никакой гарантии того, что такая благостная картина продержится долго. Майнеры не дремлют, а со взломом блокировки Nvidia Lite Hash Rate (LHR) их интерес к покупке видеокарт должен вырасти, несмотря даже на падение стоимости криптовалют. Защита была взломана как на Windows, так и на Linux, на котором часто работают майнинговые фермы.