Взлом защиты LHR является одним из факторов риска нового роста цен

Последние данные от крупных розничных магазинов Германии показывают продолжение снижения цен до рекомендованных. Цены на видеокарты нынешнего поколения Nvidia RTX 3000 и AMD RX 6000 самые низкие с момента появления этих карт в продаже. Если сравнивать двух производителей, цены на карты AMD ближе к рекомендованным.

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При этом ещё сохраняются модели, цены которых достаточно далеки от рекомендованных. Все карты Radeon сейчас на 7% выше рекомендованной стоимости, а карты Nvidia на 14%, пишет Neowin.

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При этом нет никакой гарантии того, что такая благостная картина продержится долго. Майнеры не дремлют, а со взломом блокировки Nvidia Lite Hash Rate (LHR) их интерес к покупке видеокарт должен вырасти, несмотря даже на падение стоимости криптовалют. Защита была взломана как на Windows, так и на Linux, на котором часто работают майнинговые фермы.