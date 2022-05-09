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Снижение цен на видеокарты до рекомендованных может скоро подойти к концу
Взлом защиты LHR является одним из факторов риска нового роста цен
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Последние данные от крупных розничных магазинов Германии показывают продолжение снижения цен до рекомендованных. Цены на видеокарты нынешнего поколения Nvidia RTX 3000 и AMD RX 6000 самые низкие с момента появления этих карт в продаже. Если сравнивать двух производителей, цены на карты AMD ближе к рекомендованным.

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При этом ещё сохраняются модели, цены которых достаточно далеки от рекомендованных. Все карты Radeon сейчас на 7% выше рекомендованной стоимости, а карты Nvidia на 14%, пишет Neowin.

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3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
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При этом нет никакой гарантии того, что такая благостная картина продержится долго. Майнеры не дремлют, а со взломом блокировки Nvidia Lite Hash Rate (LHR) их интерес к покупке видеокарт должен вырасти, несмотря даже на падение стоимости  криптовалют. Защита была взломана как на Windows, так и на Linux, на котором часто работают майнинговые фермы.

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#amd #nvidia #видеокарты
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Стас Михайлов
18:30
прокаженного липломата даже не тронул никто, так, кинули гондон с краской и хорош с него
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
Sheshenbek
18:29
Это ты правильно подметил, что продаётся. Человек нигде не работающий , и проживающий в палатке в центре города, не получает соц обеспечение на что её будет покупать?
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
вежливый NLAW
18:29
Так а на параде почему не показали? Герои ебошат орков даже в полном оркужении, стреляют им в спины, или как ты там вещал.
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
taurus88
18:28
зачем считать, в школе надо было учиться а не сбегать из уроков. хотел бы я этот вопрос задать тебе, учитывая что татаров не существует.
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
Kira625
18:28
Пусть Боррель лучше присмотрит себе лесок поближе, куда за дровами зимой будет ходить. ;)
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
VRoman
18:27
Да не, просто уничтожить агрессора начавшего войну - это святое дело. Вот они и пыжаться.
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
вежливый NLAW
18:27
адмирал макаров был на параде?
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
Xardazzz
18:27
да нвидиа сама слила взлом LHR, что бы хоть как то поддержать спрос в условиях снижающейся крипты. да и жизненный цикл 30 серии уже заканчивается, 40я на подходе
Снижение цен на видеокарты до рекомендованных может скоро подойти к концу
Стас Михайлов
18:27
ну вода, она как бы продается. Но тот, кто жопу камнем вытирает, воду видал только в кпз это неведомо. Чурка ты и есть чурка
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
taurus88
18:26
побольше бандеровских сми о том как могучий флот салорейха вот вот начнёт морскую блокаду москвы...
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
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