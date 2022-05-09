Подобное сочетание характеристик предлагается впервые

9 мая в Китае состоялся официальный анонс смартфона ZTE Axon 40 Ultra. Он стал первым в мире на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1, у которого передняя камера располагается внутри экрана (так что изолентой вы её не закроете). Это аппарат верхней ценовой категории с изогнутым экраном и тремя камерами по 64 Мп сзади. Ещё был представлен Axon 40 Pro с экраном 144 Гц и процессором Snapdragon 870.

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Размер Axon 40 Ultra составляют 163,2 x 73,5 x 8,4 мм, вес около 204 г. На экране OLED нет вырезов, а изгиб краёв составляет 71 градус. Диагональ экрана равна 6,81 дюйма с разрешением 2480 x 1116 пикселей, частотой 120 Гц, 100% цветового диапазона DCI-P3, 10-битными цветами и плотностью пикселей 400 ppi даже в области камеры. В экране же находится сканер отпечатков.

Используется флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1, память LPDDR5 объёмом до 16 ГБ и хранилище UFS 3.1 до 1 ТБ. Установлена система Android 12 с интерфейсом MiFavor.

Ёмкость аккумулятора 5000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт, беспроводная зарядка не поддерживается. Для отвода тепла применяется блок жидкостного охлаждения VC.

Среди других характеристик двойные динамики с поддержкой DTS Ultra и линейный движок по оси X. Есть стандарты связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, двухчастотный GPS, NFC, порт USB-C и отсеки для двух SIM-карт.

Передняя камера 16 Мп с размером пикселей 2,24 мкм. У неё есть независимый драйвер пикселей, распределённая прозрачная микросхема и отдельный чип отображения экрана UDC Pro. Разработчики обещают качественные селфи.

Основная задняя камера 64 Мп на сенсоре Sony IMX787 с поддержкой оптической стабилизации и всенаправленным полнопиксельным автофокусом. Рядом сверхширокоугольная камера 64 Мп Sony IMX787 и камера-перископ 64 Мп с оптической стабилизацией. Ещё есть сенсор мерцания, ToF и три микрофона для усиления и распознавания звука. Все три поддерживают съёмку видео 8K.

Цены в Китае следующие:

8/256 ГБ — 4998 юаней.

12/256 ГБ — 5298 юаней.

12/512 ГБ — 5798 юаней.

16 ГБ/1 ТБ — 7 298 юаней.

Продажи начнутся 13 мая. Доступны белый и серебряный цветовые варианты, про другие страны пока ничего не сообщается, пишет Gizmochina.

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