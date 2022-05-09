Стоимость будет начинаться от $899

Линейка смартфонов iPhone 14 по традиции должна быть анонсирована в начале сентября и чуть позже попасть на прилавки магазинов. До того момента остаётся четыре месяца и за это время нам ещё неоднократно попадутся на глаза спекуляции и утечки данных от источников разной степени информированности. Очередная такая утечка говорит о некоторых характеристиках и стоимости модели iPhone 14 Max.

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Инсайдер @shadow_leak в Твиттере пишет, что самый крупный аппарат серии получит экран OLED 6,68 дюйма с разрешением 2248 х 1284 пикселей. Плотность пикселей составит 458 ppi при частоте 90 Гц. Версия Max придёт на смену Pro Max и займёт положение между стандартным iPhone и моделью Pro. Также останется в прошлом непопулярная версия Mini.

Ещё сказано об использовании процессора A15 Bionic, объёме памяти LPDDR4X в 6 ГБ и хранилище 128 ГБ и 256 ГБ. Быть может, более дорогие модели iPhone 14 Pro и Pro Max получат новый процессор A16 Bionic. На обратной стороне iPhone 14 Max ожидаются две камеры по 12 Мп. Ранее говорилось об улучшениях в передней камере.

Версия 6/128 ГБ должна стоить $899, сообщает Gizmochina. Наверняка стоимость версии 256 ГБ будет больше на $100.

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