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Motorola работает над смартфоном с разворачивающимся экраном
Аппарат носит кодовое имя Felix
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В настоящее время между производителями идёт гонка за то, чтобы первыми представить смартфон со сворачивающимся экраном. LG работала над аппаратом LG Rollable с подобным дисплеем, но потом покинула рынок мобильных устройств. В 2020 году Oppo показала концепт подобного рода и в этом году может представить его коммерческий вариант. Теперь появилась информация о том, что бренд Motorola готовит модель под кодовым именем Felix с выдвижным экраном.

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Felix заметно отличается от гибких устройств LG и Oppo. По внешнему виду они похожи на традиционные смартфоны. При этом гибкий экран можно развернуть, чтобы он стал широким как у планшетов.

Экран Motorola разворачивается по вертикали. В свёрнутом состоянии треть экрана может быть обёрнута внизу. В таком случае Motorola Felix является портативным устройством. Характеристики и окончательное маркетинговое название устройства пока неизвестны.

В статье говорится, что Motorola Felix находится на начальных этапах разработки. Из-за этого программное обеспечение под него проверяется на модифицированной версии Motorola Edge 30 Pro. Сомнительно, что Motorola Felix доберётся до прилавков в этом году. До тех пор у разработчиков есть время внести в него изменения, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #motorola
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