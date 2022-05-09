Две версии в разных ценовых категориях

Приближается день поступления на прилавки планшетов Realme Pad 5G. Появилась информация о том, что они могут быть выпущены в двух версиях с разными процессорами Snapdragon 8-й серии.

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Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщает, что вариант на Snapdragon 870 обладает экраном LCD с разрешением 2,5K. Ёмкость аккумулятора составит 8360 мАч. Про камеры и возможности зарядки пока ничего не говорится, зато говорится о поддержке стилуса.

Было сказано и о другом варианте Realme Pad 5G. Здесь ожидается процессор следующего поколения Snapdragon 8 Gen 1+, пока ещё не анонсированный. Появления этого чипа ждут во втором полугодии. Про другие характеристики планшета данных нет. В Китае он может поступить в продажу под названием Realme Pad 5G Master Explorer Edition.

Realme стала выпускать планшеты в прошлом году, начав с Realme Pad на Helio G80 с поддержкой только 4G. В апреле для некоторых стран анонсировали Realme Pad Mini. Realme Pad 5G ожидается не только в Китае, но и за его пределами, пишет Gizmochina.

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